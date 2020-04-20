Двое мужчин погибли в канализационном колодце в Уфе

В Уфе двое мужчин погибли при выполнении работ в канализационном колодце. Трагедия произошла на территории складских помещений в микрорайоне Затон, сообщает СУ СУР по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, 19 апреля 19-летний рабочий одной из коммерческих организаций спустился в колодец для проверки. Внизу молодой человек начал задыхаться, ему на помощь поспешил его 34-летний знакомый. Оба мужчины потеряли сознание, пишет «МедиаКорСеть».

Обоих пострадавших вскоре подняли на поверхность, однако спасти их не удалось. Мужчины скончались.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

7 апреля в городе Бодайбо Иркутской области во время работ по растапливанию сточного канала произошел разрыв самодельного котла. 30-летний рабочий получил различные травмы, от которых скончался.