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Двое мужчин погибли в канализационном колодце в Уфе

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В Уфе двое мужчин погибли при выполнении работ в канализационном колодце. Трагедия произошла на территории складских помещений в микрорайоне Затон, сообщает СУ СУР по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, 19 апреля 19-летний рабочий одной из коммерческих организаций спустился в колодец для проверки. Внизу молодой человек начал задыхаться, ему на помощь поспешил его 34-летний знакомый. Оба мужчины потеряли сознание, пишет «МедиаКорСеть».

Обоих пострадавших вскоре подняли на поверхность, однако спасти их не удалось. Мужчины скончались.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

7 апреля в городе Бодайбо Иркутской области во время работ по растапливанию сточного канала произошел разрыв самодельного котла. 30-летний рабочий получил различные травмы, от которых скончался.

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