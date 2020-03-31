Рабочий погиб из-за лопнувшего колеса в Удмуртии

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего в Удмуртии. Мужчина получил травмы во время попытки подкачать колесо.

Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в Балезинском районе. По данным следствия, мужчина вернулся в мастерскую, чтобы заменить проколотое колесо. Во время подкачки колеса оно лопнуло, в результате металлическая часть отлетела рабочему в голову. Он получил открытую черепно-мозговую травмы и множественные переломы. От полученных травм пострадавший скончался на месте, сообщает ИА «Сусанин».

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Пензе рабочего насмерть придавило трактором. Мужчина занимался ремонтом, когда сорвался домкрат, удерживавший технику.