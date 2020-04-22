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Программы реабилитации переболевших коронавирусом запустят на Кубани

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В Краснодарском крае в санаториях разработают программы оздоровления и реабилитации выздоровевших после коронавируса. Их начнут принимать после окончания карантина.

Как рассказала ИА «Кубанские новости» краевой министр курортов, туристов и олимпийского наследия Светлана Балаева, сейчас в регионе более 200 объектов, которые готовы принять людей на оздоровление и реабилитацию с различными видами заболеваний, в том числе легочными.

Также сейчас прорабатывается вопрос о возможной отмене курортного сбора в 2020 году. Инициатива принадлежит представителям туристической отрасли. Пока решение не принято.

За последние сутки в Краснодарском крае подтверждено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они ранее контактировали с заболевшими.

Карантин ввели в Краснодарском крае 31 марта. А за два дня до этого в регионе было приостановлено автобусное сообщение между городами и районами края. Рейсы внутри муниципалитетов сократили. Авиасообщение между Сочи и Краснодаром отменено.

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