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Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

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«Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! А кто людей лечить будет? Ее задача — обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше», — написал сенатор в Twitter в понедельник, 20 апреля.

Накануне Игнатенко во время видеоконференции с руководителями районных и региональных больниц предложила оригинальный способ восполнить запасы средств индивидуальной защиты, порекомендовав медикам самостоятельно сшить бахилы или привлечь к их изготовлению местных жителей, которые находятся дома на карантине без работы.

«В чем сложность нашить бахил? Понимаю, костюмы «Тайвек», или маски лицевые, или очки, или респираторы... Почему вы ждете манны небесной? Вам не стыдно?» — возмутилась Игнатенко.

17 апреля на заседании координационного совета по промышленности, посвященном производству средств индивидуальной защиты и медизделий, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о производстве более 8 млн медицинских масок в сутки. Кроме того, министр рассказал о росте суточного объема производства антисептиков с 45 до 300 л.

16 апреля сообщалось об увольнении акушерки Краснодарского края за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.

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