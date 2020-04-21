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Более 370 автомобилей развернули на въездах в Краснодар

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На 13 въездах в Краснодар 21 апреля проверили около 5 тыс. автомобилей. С 06.00 до 14.00 в город не разрешили проехать 372 водителям из-за отсутствия пропусков или ошибок в их заполнении.

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Сотрудники муниципальных учреждений — «Горжилхоз», «Центр озеленения и экологии», «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» контролировали наличие и правильность заполнения красных пропусков на автомобили, сверяли их с краевой электронной базой данных на шести постах в Прикубанском, пяти постах в Карасунском и двух постах в Западном округе — на Яблоновском и Тургеневском мостах.

Как отмечают «Кубанские новости», во второй половине дня на дежурство на всех въездных постах вышли сотрудники администраций внутригородских округов.

Также в Краснодаре продолжают действовать шесть карантинных постов на основных магистралях города. График их работы — с 07.00 до 10.00, вечером с 16.00.

В Краснодарском крае карантин был введен 31 марта из-за осложнения эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятностью осложнений в виде пневмонии. 28 марта в регионе приостановили автобусное сообщение между городами и районами региона, рейсы внутри муниципалитетов были сокращены. Также отменено авиасообщение между Сочи и Краснодаром.

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