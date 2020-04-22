Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Брянске

В Брянске иномарка, выезжавшая с прилегающей к дороге территории, столкнулась с мотоциклом. Водитель второго транспортного средства погиб.

Авария произошла на улице Литейной. По данным Госавтоинспекции, женщина — водитель автомобиля Lexus при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении мотоциклу. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

От полученных травм 32-летний мотоциклист скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в столкновении мотоцикла с забором в Брянском районе серьезно пострадали два человека.