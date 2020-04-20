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Восьмилетний ребенок за рулем устроил ДТП в Биробиджане

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В Биробиджане проводится проверка по факту ДТП, которое совершил восьмилетний ребенок. Владелец машины передал мальчику управление, а сам остался на пассажирском месте.

Авария произошла на улице Красноармейской. Автомобиль Nissan выехал за пределы проезжей части и врезался в столб линии электропередачи. Опора оказалась значительно повреждена.

Инспекторы установили, что собственник автомобиля посадил за руль восьмилетнего мальчика и ребенок не справился с управлением. Несовершеннолетний получил травмы, пишет ИА EAOMedia.

В отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

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