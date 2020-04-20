Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Алтайском крае, сообщили 20 апреля в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел в Топчихинском районе на 88-м км трассы А-322.

По данным полиции, Chevrolet при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу грузовику MAN.

За рулем легковушки находился водитель 1983 года рождения, который, по предварительным данным, является виновником аварии.

В ДТП погибли три человека, пострадали еще трое.

На месте происшествия работает ГИБДД.

17 апреля сообщалось, что в городе Шелехов Иркутской области водитель грузовика сбил девятилетнего мальчика.