Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае
Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Алтайском крае, сообщили 20 апреля в региональном ГУ МВД.
Инцидент произошел в Топчихинском районе на 88-м км трассы А-322.
По данным полиции, Chevrolet при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу грузовику MAN.
За рулем легковушки находился водитель 1983 года рождения, который, по предварительным данным, является виновником аварии.
В ДТП погибли три человека, пострадали еще трое.
На месте происшествия работает ГИБДД.
17 апреля сообщалось, что в городе Шелехов Иркутской области водитель грузовика сбил девятилетнего мальчика.