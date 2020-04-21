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Умерший за рулем водитель на Ставрополье попал в ДТП

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В Труновском районе Ставропольского края водитель скончался за рулем легкового автомобиля во время движения. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Авария произошла в понедельник, 20 апреля, в селе Труновском. Автомобиль ВАЗ-21074 съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Прибывшие медики констатировали смерть 63-летнего водителя, пишет NewsTracker.

По мнению врачей, смерть мужчины могла наступить во время движения, в результате чего автомобиль остался без управления.

По факту произошедшего организована проверка.

20 апреля в Алтайском крае легковая иномарка при выезде со второстепенной дороги не уступила грузовику MAN. В результате три человека погибли, еще трое пострадали.

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