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Новак выступил против снижения цен на бензин в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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«Новак сам начал говорить о формировании цены на внутренний бензин. Он напомнил, что депутаты 1 июля прошлого года приняли так называемый демпфирующий механизм, который регулирует цену на бензин таким образом: если цена на нефть и цены на бензин выше, чем у нас в России, тогда нефтяные компании компенсируют, если ниже — бюджет нефтяных компаний компенсирует, чтобы они могли нормально функционировать. Он подчеркнул, что сейчас цены не растут», — приводит «РИА Новости» слова Миронова.

Он добавил, что снижения цен не будет. При этом, Новак, по словам главы партии, готов подключиться к обсуждению этого вопроса с президентом России, однако считает, что снижать цены на бензин в стране нельзя.

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (входит в Минэнерго) опубликовало данные, согласно которым за прошедшую неделю в ряде российских регионов зафиксировано снижение розничных цен на бензин.

По мнению аналитиков, снижение цен на бензин в нескольких российских регионах связано с резким падением потребительского спроса. Как только завершится режим самоизоляции, отмечают эксперты, спрос на бензин восстановится и цены вернутся к повышению. Кроме того, в 2020 году в среднем литр бензина Аи-95 может стоить 50 рублей.

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