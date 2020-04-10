Производство бензина в России упало почти на 20%

В России производство бензина за первую неделю апреля сократилось на 18,9% на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (структура Минэнерго).

В период с 1 по 7 апреля производство бензина пятого экологического класса в России упало к уровню предыдущей недели и составило 648 тыс. т вместо 799,3 тыс. т. Упала также отгрузка бензина на внутренний рынок на 11,6% до 554,2 тыс. т.

Отмечается, что снизилось и производство дизельного топлива. За первую неделю апреля оно сократилось на 6% до 1,45 млн т, поставки сократились на 10,3% до 675 тыс. т.

В пресс-службе Минэнерго изданию рассказали, что анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильная. Предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты топливом обеспечены в полном объеме, а запасы в большинстве регионов страны превышают нормативный показатель в десять суток.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза в страну дешевого бензина.

Ограничения, о которых сообщило РБК со ссылкой на источники среди федеральных чиновников и участников топливного рынка, будут введены в апреле. Данные меры будут действовать до сентября текущего годa, так как, по прогнозам Минэнерго РФ, именно до этого периодa будут держаться низкиe цены на нефть.

Издание отметило, что с подобным предложением выступило Минэнерго России, а вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса, поддержал его.

По словам министра энергетики Александра Новака, в настоящий момент спрос на бензин в Европе упал в ряде стран примерно на 70% из-за пандемии коронавируса. В результате цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на экспертов, европейские НПЗ, не ограниченные российской системой налогообложения, могут начать поставлять свою более дешевую продукцию в Россию, так как европейские рынки стали для этого непригодными.

Стоимость бензина и дизеля на российских АЗС остается стабильной даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть благодаря устройству налоговой системы страны. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты — демпфера.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.