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В России резко упали оптовые цены на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России резко снизились оптовые цены на бензин. Об этом 21 апреля сообщил РБК.

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Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). При этом издержки компаний — акциз, выплаты в бюджет по демпферу (механизм стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке), НДС и НДПИ, — составляет 38,07 тыс. рублей.

Таким образом, нефтяники получают убыток 2,3 тыс. рублей за тонну Аи-92, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков». Цены на топливо снизились на фоне снижения спроса из-за коронавируса, отмечают в издании.

Ранее 15 апреля Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (входит в Минэнерго) опубликовало данные, согласно которым за прошедшую неделю в ряде российских регионов зафиксировано снижение розничных цен на бензин.

7 апреля СМИ сообщили о планах правительства временно запретить импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза в страну дешевого бензина.

По словам экспертов, европейские НПЗ могут начать поставлять более дешевую продукцию в Россию, так как не в состоянии сбыть ее на рынке ЕС из-за резкого падения спроса на фоне коронавируса.

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