Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 7 тыс.

В Белоруссии число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 7281. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает БелТА со ссылкой на данные минздрава страны.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

После выздоровления от COVID-19 из больниц выписаны 769 пациентов.

По информации ведомства, в Белоруссии проведено почти 115 тыс. тестов на коронавирус, пишет REGNUM.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился по поводу того, что в некоторых школах страны учащимся необходимо носить маски и использовать антисептики, пишет RT. По мнению главы государства, лучше открывать окна и проветривать.

Президент добавил, что те, кто рассаживает детей по классу и заставляет их пользоваться «горючими антисептиками на этаноле», занимаются «очковтирательством и показухой», пишет «Газета.ру».

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Лукашенко ввести в стране карантин и комендантский час.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.