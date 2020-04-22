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Следствие просит арестовать фигуранта дела о мошенничестве бизнесмена Худояна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следствие просит арестовать скрывавшегося от следствия бывшего генерального директора компании «Авиасити» Сергея Коноплева, который является фигурантом уголовного дела в отношении бизнесмена Альберта Худояна. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова в среду, 22 апреля.

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Следственный комитет России просит арестовать бизнесмена на срок до 21 июня.

«В Басманный суд поступило ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Коноплева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — рассказала Морозова ТАСС.

9 апреля сообщалось, что бывшего замглавы МВД Александра Романова допросили в рамках уголовного дела в отношении двух его подчиненных, ранее арестованных по обвинению в коррупции.

Сообщалось, что речь идет о двух заместителях начальников следственного департамента Александре Краковском и Александре Бирюкове. Их подозревают в использовании полномочий для смягчения меры пресечения владельцу строительной компании Optima Development Альберту Худояну с заключения под стражу на домашний арест.

Альберт Худоян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении имущества. По версии следствия, он путем обмана и злоупотребления доверием приобрел три участка компании Mansfield Executive Ltd под застройку жилищного комплекса. Сам он отрицает вину и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его фирмы.

Худояна задержали в июне прошлого года. Изначально Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, но 8 июля Мосгорсуд пересмотрел это решение после жалобы прокурора и перевел бизнесмена в СИЗО. Тем не менее в ноябре Тверской суд Москвы снова изменил ему меру пресечения на домашний арест.

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