Школе олимпийского резерва ЕАО выделят около 7 млн рублей

Спортивная школа олимпийского резерва ЕАО получит около 7 млн рублей в 2020 году. Деньги выделяются в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Как рассказал ИА EAOMedia директор учреждения Сергей Козаченко, 6 млн рублей пойдут на покупку оборудования для специальной и общефизической подготовки, а около 1 млн рублей – на учебно-тренировочные сборы и приобретение инвентаря.

Кроме того, в рамках проекта «Спорт — норма жизни» в ЕАО в этом году построят две специализированные площадки для подтверждения норм ГТО, а также физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На его возведение из федерального центра выделят 25 млн рублей. Он появится недалеко от школы № 5 в микрорайоне имени Бумагина.