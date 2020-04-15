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Спортивный комплекс построят по нацпроекту в Биробиджане

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Фото: ИА ЕАОМedia
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Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Биробиджане в 2020 году, на эти цели из федерального бюджета выделено 25 млн рублей по проекту «Спорт — норма жизни», который входит в национальный проект «Демография». ФОК появится близ школы № 5 в микрорайоне им. Бумагина. Об этом рассказал в интервью ИА ЕАОМedia председатель комитета по физической культуре и спорту ЕАО Александр Гарнага.

«Это универсальная спортплощадка с беговой дорожкой, тренажерами. Это такое спортивное ядро, которое позволяет одновременно заниматься легкой атлетикой, играть на универсальной площадке в футбол, баскетбол или волейбол и одновременно заниматься на тренажерах силовой подготовкой. Предполагается, что в этом году комплекс построим и введем в эксплуатацию», — рассказал Александр Гарнага.

Напомним, по проекту «Спорт — норма жизни», Еврейская автономная область в этом году получит 74,167 млн рублей. Большую их часть направят на подготовку и оснащение инфраструктурных спортивных объектов.

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