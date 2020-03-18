Машины скорой помощи приобретут для детской больницы Биробиджана

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн встретился с коллективом детской больницы Биробиджана. Врачи просят приобрести три автомобиля скорой помощи, чтобы разгрузить открывшийся недавно кабинет первичного приема.

Гольдштейн пообещал, что машины будут закуплены уже в этом году, сообщает ИА ЕАОMedia. Врачи также озвучили проблему с нехваткой портативного аппарата УЗИ для работы в реанимации и отделении патологии новорожденных. Оборудование, которое установлено в поликлинике, стационарное.

«Я на себя беру ответственность за то, что у вас будет новый аппарат УЗИ в реанимацию. Если хватит и на стационарный, и на передвижной, то возьмем оба», — заявил Ростислав Гольдштейн.

В феврале стало известно, что новый корпус областной больницы возведут в Еврейской автономной области. Представители Минздрава РФ посетят регион, чтобы на месте оценить состояние объектов здравоохранения и выбрать площадку для строительства здания.

Ранее в Биробиджане смонтировали телемедицинский комплекс в областной больнице. С помощью телемедицины пациенты, в частности, будут проходить врачебный консилиум для получения квоты на лечение в федеральном центре.