Более 74 млн рублей получит ЕАО на развитие спорта

Еврейская автономная область получит 74,1 млн рублей в рамках проекта «Спорт — норма жизни». Средства пойдут на оснащение и подготовку спортивных объектов.

Более 3 млн рублей планируют направить на закупку оборудования для площадки в поселке Николаевка в Смидовичском районе. Она будет подготовлена для сдачи норм ГТО.

Еще 4,6 млн рублей пойдут на закупку спортивного оборудования в школу олимпийского резерва для общефизической и специальной подготовки спортсменов. Порядка 2 млн рублей распределят в качестве адресной поддержки организаций, которые ведут спортивную подготовку. Об этом пишет ИА EAOMedia. Областная школа олимпийского резерва и городская спортивная школа Биробиджана смогут организовывать выезды спортсменов на соревнования, проводить сборы и приобрести инвентарь.