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День города в Томске не будут праздновать 7 июня

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В Томске планируется перенести на осень или отменить массовые мероприятия, которые обычно проводятся в мае–июне. Среди них День города (7 июня) и День молодежи (27 июня), сообщила пресс-служба мэрии. Уже отменены мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления и Дню предпринимателя, а 60-й легкоатлетический пробег памяти Василия Удута перенесен на август.

«Массовые культурные и спортивные мероприятия, такие как День города или День молодежи, ежегодно собирают более 20 тыс. зрителей и участников. <…> В связи с этим мы отменили или перенесли мероприятия, которые планировались в нашем календаре на начало лета», — приводятся в сообщении слова заммэра по социальной политике Константина Чубенко, передает РИА «Томск».

16 апреля Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил о том, что подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

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