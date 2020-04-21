Премьеру сиквела фильма «Бэтмен» перенесли из-за коронавируса

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры ряда своих фильмов, включая сиквел франшизы «Бэтмен». Об этом 20 апреля сообщил портал Screen Rant.

Изначально премьера была намечена на 25 июня 2021 года, но из-за ситуации с распространением коронавируса ее отложили до 1 октября того же года, пишет REGNUM.

Главные роли в супергеройском фильме Мэтта Ривза по мотивам комикса DC Comics сыграли Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие актеры. 15 марта студия Warner Bros. объявила о приостановке съемок, которые стартовали в январе в Лондоне.

Ранее Ривз рассказал изданию, что решил не переносить работу над фильмом в другое место. Он добавил, что намерен возобновить работу над фильмом в британской столице после улучшения ситуации с коронавирусом.

Кроме того, студия изменила даты премьер и некоторых других фильмов. Например, первый показ фильма «Флэш» перенесли с 1 июля 2022 года на 3 июня, а премьера картины «Шазам 2» пройдет не 1 апреля, а 4 ноября 2022 года.

5 марта режиссер «Бэтмена» показал снимки нового «бэтмобиля». Некоторые поклонники посетовали на то, что новая машина не похожа на традиционный «бэтмобиль». Вместе с тем, Ривз мог взять идеи дизайна «бэтмобиля» из комиксов 1970–1980-х годов, а также из недавно вышедших.