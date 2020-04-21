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Премьеру сиквела фильма «Бэтмен» перенесли из-за коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры ряда своих фильмов, включая сиквел франшизы «Бэтмен». Об этом 20 апреля сообщил портал Screen Rant.

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Изначально премьера была намечена на 25 июня 2021 года, но из-за ситуации с распространением коронавируса ее отложили до 1 октября того же года, пишет REGNUM.

Главные роли в супергеройском фильме Мэтта Ривза по мотивам комикса DC Comics сыграли Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие актеры. 15 марта студия Warner Bros. объявила о приостановке съемок, которые стартовали в январе в Лондоне.

Ранее Ривз рассказал изданию, что решил не переносить работу над фильмом в другое место. Он добавил, что намерен возобновить работу над фильмом в британской столице после улучшения ситуации с коронавирусом.

Кроме того, студия изменила даты премьер и некоторых других фильмов. Например, первый показ фильма «Флэш» перенесли с 1 июля 2022 года на 3 июня, а премьера картины «Шазам 2» пройдет не 1 апреля, а 4 ноября 2022 года.

5 марта режиссер «Бэтмена» показал снимки нового «бэтмобиля». Некоторые поклонники посетовали на то, что новая машина не похожа на традиционный «бэтмобиль». Вместе с тем, Ривз мог взять идеи дизайна «бэтмобиля» из комиксов 1970–1980-х годов, а также из недавно вышедших.

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