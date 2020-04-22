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National Interest оценил потенциал российских подлодок проекта «Борей»

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Фото: РИА Новости/Олег Кулешов
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Российские подводные лодки проекта «Борей» могут «уничтожать целые страны за минуты». Об этом 22 апреля пишет издание The National interest.

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В материале указывается, что лодки проекта «Борей» и «Борей-А» должны прийти на смену проектам «Акула» и «Дельфин». Лодки проекта «Борей-А» схожи с первыми лодками «Борей» только габаритами и бесшумностью.

Однако, по мнению автора статьи, главное преимущество этих лодок заключается в ракетах. Он предполагает, что лодка «Борей-А» вооружена 16 ракетами, каждая из которых несет до 10 боеголовок. Максимальная дальность 8,3 тыс. км.

В феврале National Interest составил список пяти атомных подводных лодок, которые способны уничтожить человечество или приблизить его конец. В их число попали три российские субмарины проекта 955А «Борей-А».

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