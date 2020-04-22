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Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия не может разадавать деньги своим гражданам из-за нехватки соответствующих инструментов. Об этом руководитель кредитной организации сообщил в интервью «Сбербанк TV».

Отвечая на вопрос депутата Госдумы Андрея Макарова о раздаче денег Греф вспомнил анекдот.

«Назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал он.

По словам Грефа, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и Евросоюз. При этом он подчеркнул, что правительство может потратить на помощь до 10% ВВП.

Ранее сообщалось, что за почти три недели режима самоизоляции, с 1 по 19 апреля, спрос россиян на кредиты упал на 41,4% по сравнению с тем же периодом в марте.

7 апреля председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор начал отслеживать работу банков, чтобы те не сокращали кредитование клиентов в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса.

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