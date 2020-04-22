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Экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба оценил талант Егора Титова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Один из самых талантливых футболистов своего поколения, экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба рассказал в интервью «Известиям» о встречах с российскими футбольными командами и о том, кто из российских игроков ему запомнился.

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Рекоба отметил, что в составе «Интера» несколько раз играл со «Спартаком» и «Локомотивом». Причем матчи всё время выпадали на зимнее время. Уругвайский футболист отметил, что зимы в России очень холодные, и он всё время мерз на поле, из-за чего старался много двигаться.

«Поэтому первая ассоциация с Россией — это холодная зима. Еще помню Красную площадь, по которой нам провели экскурсию, — невероятно красивое место», — рассказал Рекоба.

Также бывший форвард миланской команды отметил, что в играх со «Спартаком» много внимания уделялось тому, чтобы ограничить в получении мяча Егора Титова. Рекоба отметил, что российский спортсмен был невероятно талантливым игроком и мог одним пасом вскрыть оборону соперника.

«Да, по своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать», — прокомментировал уругвайский нападающий то, что Титов так и не попробовал свои силы в сильном иностранном чемпионате.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«По уровню таланта Егор Титов мог играть в любом топ-клубе Европы»

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