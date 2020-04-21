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Нелегальный рынок смартфонов сократился на 80%

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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«Серый» рынок смартфонов в России с января 2020 года сократился на 70–80%, рассказал газете «Известия» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Его доля составляет около 2% в штучном выражении и 6% — в денежном, добавил он.

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В Gfk отметили, что продажи гаджетов на легальном рынке выросли в I квартале на 13% в штуках и на 17% в денежном выражении. В «Финаме» уточнили, что выручка от продаж смартфонов составляет примерно 800 млрд рублей в год, доля «серых» в основном достигает 3%.

Объем снижения нелегальных продаж телефонов также нужно оценивать в зависимости от производителя. По словам независимого эксперта рынка электроники Аркадия Маркарьяна, в случае с Apple с января они снизились на 90%, Xiaomi — всего на 40%.

Директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков объяснил, что на «серый» рынок влияют разнонаправленные тенденции. С одной стороны, продажи можно нарастить в условиях ожидаемого падения доходов, с другой стороны — рынок ограничивают закрытие границ и увеличившиеся сроки поставок из Китая. Кроме того, на нелегальные продажи повлияло снижение цен в официальном ритейле.

Источники газеты также подтвердили, что закрытие границ и рост курса доллара негативно отразились на «сером» рынке смартфонов.

Подробнее читайте в материале «Известий» 22 апреля

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