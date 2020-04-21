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Возбуждено дело после избиения учеников спецшколы в Приморье

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В Приморском крае возбуждено дело о халатности после конфликта между воспитанниками учреждения для обучающихся с девиантным поведением им. Т.М. Тихого в Уссурийске. Видеозапись потасовки появилась в интернете.

«Было установлено, что присутствовавшие во время побоев дежурные по режиму не приняли мер к их прекращению, не осмотрели воспитанников на наличие причиненных телесных повреждений и не передали соответствующее сообщение в правоохранительные органы», — пояснили в прокуратуре региона.

Также инспекторами по делам несовершеннолетних местного отдела полиции в рамках предоставленных полномочий данный факт не выявлен, проверки проведены не в полном объеме, передает ИА PrimaMedia.

На прошлой неделе суд в Красноярске арестовал подростка, готовившего нападение на школу. Подозреваемый пробудет под стражей до 15 июня включительно. Подростку инкриминируются преступления по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 205.3 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

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