Мужчина с коронавирусом убил жену после попытки выгнать его из дома в Лондоне

Житель Лондона, заболевший коронавирусом, задержан по обвинению в убийстве жены после того, как она потребовала от него покинуть дом. Об этом в среду, 15 апреля, пишет Daily Mail.

Обвиняемым является 65-летний Хусейн Эгаль. В ходе судебного заседания он рассказал, что его жена, 57-летняя Мариана Исмаил, потребовала от него покинуть дом из-за подтвержденного у него диагноза.

Убийство было совершено 6 апреля. Полицию вызвали соседи, которые были напуганы шумом. По словам прокурора, к прибытию сотрудников правоохранительных органов жена Эгаля уже была мертва. Установлено, что она скончалась после избиения мужем от полученных травм.

Судебное заседание проходило по видеосвязи, пишет НСН. При этом Эгалю потребовался переводчик. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн.