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Бухгалтер образовательного учреждения похитила более 900 тыс. рублей

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В Магаданской области расследуется два уголовных дела в отношении бывшего бухгалтера одного из образовательных учреждений. Женщину подозревают в крупном мошенничестве. Сумма причиненного ущерба превышает 900 тыс. рублей.

С учетом частичного возмещения ущерба прокурорв интересах муниципального образования Ольский городской округ предъявил иск о взыскании с обвиняемой 670 тыс. рублей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры региона. Суд наложил арест на имущество экс-бухгалтера. Расследование уголовного дела находится на контроле окружной прокуратуры.

Напомним, рост числа случаев краж и мошенничества зафиксировали и в Генпрокуратуре России — на 4,5% и 21,3% соответственно. По данным ведомства, в I квартале наблюдался рост преступности во всех категориях, однако он не стал радикальным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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