Бухгалтера в Красноярском крае подозревают в хищении 10 млн рублей

В Красноярском крае 45-летняя руководитель расчетной группы образовательной организации в течение четырех лет воровала бюджетные деньги. Полицейские установили, что бухгалтер необоснованно завышала суммы к выплате заработной платы за фиктивное совмещение должностей.

Женщина предоставляла в банк сведения о перечислении работникам фактической заработной платы, а разницу направляла на свой расчетный счет. В результате бюджету района был нанесен ущерб на сумму свыше 10,3 млн рублей, передает ИА KrasnoyarskMedia.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас бухгалтер под подпиской о невыезде.