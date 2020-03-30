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Бухгалтера в Красноярском крае подозревают в хищении 10 млн рублей

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В Красноярском крае 45-летняя руководитель расчетной группы образовательной организации в течение четырех лет воровала бюджетные деньги. Полицейские установили, что бухгалтер необоснованно завышала суммы к выплате заработной платы за фиктивное совмещение должностей.

Женщина предоставляла в банк сведения о перечислении работникам фактической заработной платы, а разницу направляла на свой расчетный счет. В результате бюджету района был нанесен ущерб на сумму свыше 10,3 млн рублей, передает ИА KrasnoyarskMedia.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас бухгалтер под подпиской о невыезде.

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