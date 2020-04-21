Петербургские ученые разработали технологию получения энергии из водорослей

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали технологию получения электроэнергии из сине-зеленых водорослей. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по науке и высшей школы.

Ученые Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики университета задумали создать миниатюрные источники энергии, где в качестве энергоресурса задействуют цианобактерии. Специалисты утверждают, что сине-зеленые водоросли могут быть эффективно использованы в биотопливных элементах, отмечает телеканал «78».

На основе цианобактерий ученые разработали модель биотопливного элемента для фотогенерации электричества. Испытания уже проведены, теперь поставлена задача усовершенствовать конструкцию ячейки и расширить выбор используемых материалов, а также найти более эффективные штаммы.

В конце января сообщалось, что российские ученые предложили безопасный и экологичный метод добычи тепла и энергии в условиях Арктики. Физики выяснили, что при окислении порошка магния и алюминия в смеси ледяной воды и особого солевого раствора выделяется водород. Этот элемент можно сжигать, получая огромное количество энергии для обогрева помещений или выработки электричества.