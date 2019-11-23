Челябинский ученый создал уникальную ветросолнечную установку

Челябинские ученые придумали, как избежать энергетического кризиса. Доктор технических наук Евгений Соломин создал гибридную ветросолнечную установку, которая обеспечивает практически бесперебойное электроснабжение.

Благодаря вертикально-осевой конструкции работа устройства не зависит от направления ветра. Оно вырабатывает около 400 киловатт в час в месяц на средней скорости ветра 4–5 м/с. Этого хватает для энергопотребления обычной семьи из трех-четырех человек.