Фонтан на Кургане Бессмертия запустили в Брянске

В Брянске на аллее Кургана Бессмертия запустили фонтан. Сначала рабочие расконсервировали чашу фонтана, а затем произвели его пробный пуск.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, это лишь проверка исправности гидросооружения к предстоящему сезону. Однако уже совсем скоро этот фонтан, как и другие фонтаны на территории Брянска, начнет радовать горожан.

В середине апреля в Брянске возобновили ремонтные работы на тротуарах. Так, продолжается реконструкция Пионерской улицы. Вдоль проезжей части положили бортовой камень, на дороге организовали новое освещение. В ближайшее время рабочие начнут укладывать новое покрытие.