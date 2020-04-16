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Строительство русловых опор началось на Литейном мосту в Брянске

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В Брянске продолжается строительство Литейного моста в Бежицком районе города. Сейчас рабочие начали возводить первые две опоры моста.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, уже забетонированы семь стоек из 12 запланированных, изготовлены три ригеля. В скором времени планируется начать установку первых балок пролетных строений, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Отмечается, что на стройплощадке рабочие соблюдают меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно у мостостроителей измеряют температуру, также их обеспечивают масками и антисептиками.

Ранее в апреле сообщалось, что в Башкирии в октябре 2021 года завершат строительство моста через реку Белую. Глава республики признал, что из-за сложившейся ситуации вполне закономерно ожидать удорожания контрактов, однако с этим в правительстве проблем не видят.

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