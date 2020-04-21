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Медведев заявил о необходимости поддержки НКО

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Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
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В партии «Единая Россия» считают, что льготы для малого и среднего бизнеса, введенные в связи с режимом самоизоляции, необходимо распространить и на некоммерческий сектор. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил лидер ЕР Дмитрий Медведев в ходе онлайн-встречи с представителями социально ориентированных НКО, которая проходила в онлайн-режиме.

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«Ситуация такова, что самому некоммерческому сектору сегодня требуется довольно значительная поддержка. Из-за пандемии под удар попали практически все виды НКО, в том числе, и это особенно для нас печально, это те, которые оказывают социальные услуги, ну и благотворительные организации», — сказал политик.

Он обратил внимание на то, что многие НКО не могут перевести свою работу на удаленный формат, как это сделала большая часть предприятий. При этом организациям также нужно платить зарплаты, выплачивать страховые взносы, социальные платежи, оплачивать аренду, коммунальные услуги.

По его словам, партия направила в правительство первичный пакет мер поддержки НКО. Как отметил Медведев, некоторые из этих предложений уже были осуществлены: НКО получили отсрочку по уплате аренды за пользование государственным или муниципальным имуществом, введен мораторий на штрафные санкции за неиспользование и неисполнение государственных контрактов в полном объеме, а также за непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и различных грантов.

«Однако надо признать, что того, что я перечислил, недостаточно. И работу по этим направлениям нужно доводить до конца», — подчеркнул лидер ЕР.

Он сообщил, что планирует вынести вопрос поддержки НКО на обсуждение с президентом и правительством.

«Обязательно буду на эту тему говорить еще раз с коллегами из правительства, с руководством правительства и постараюсь также переговорить с президентом страны тоже на эту тему», — добавил политик.

Медведев указал на большую роль НКО в формировании нравственности населения России.

«За последние годы наши некоммерческие организации, прежде всего социально ориентированные, превратились в большую отрасль, причем ее значение для страны имеет не только экономическое измерение, но и — абсолютно точно — нравственное», — резюмировал Медведев.

1 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил рассматривать введенные из-за коронавируса меры как форс-мажор по договорам аренды для социально ориентированных НКО. Также он предложил распространить мораторий на проверки на такие организации.

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