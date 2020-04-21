Больнице Святого Георгия в Петербурге передали 5 тыс. масок и респираторов

Средне-Невский судостроительный завод передал врачам больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге более 5 тыс. единиц средств защиты. Мероприятие состоялось во вторник, 21 апреля, сообщает пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

Медикам больницы передали комбинезоны, респираторы и медицинские маски. Участие в церемонии приняли вице-губернатор, гендиректор завода Владимир Середохо и главврач больниц Валерий Стрижелецкий, пишет телеканал «78».

По словам вице-губернатора, предприятия города активно помогают в поставке и закупке необходимых средств защиты и медоборудования. Также он отметил, что завод сделал очень важное дело для защиты медиков больницы, которая принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

Главврач учреждения Валерий Стрижелецкий заявил, что теперь больница обеспечена средствами защиты на весь период приема пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 21 апреля в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, 456 пациентов скончались, 3873 человек выздоровели. За прошедшие сутки в стране заразились 5642 человека, из них 127 в Санкт-Петербурге.

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