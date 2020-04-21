Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию. По некоторым данным, его считают заказчиком преступления.
Пресс-служба суда сообщила о заочном аресте Симонии, но не уточнила, по какому делу, передает «Интерфакс». По данным источника агентства, арест связан с убийством Иванькова.
В феврале Следственный комитет РФ сообщил, что установил личность одного из соучастников убийства Япончика. Это ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев. Сейчас он отбывает наказание за другое преступление, заявили в ведомстве. По сведениям СК, именно Газзаев предоставил винтовку, из которой застрелили Иванькова, и наблюдал за совершением убийства.
В том же месяце стало известно, что следователи предъявили обвинения Муртазу Шадании, одному из соучастников убийства Япончика в 2009 году.
Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года.
В мае 2013 года источники «Известий» в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) рассказали, что осенью 2012 года спецслужбы заметили активность в противоборствующих мафиозных кланах, один из которых возглавлял Аслан Усоян (Дед Хасан), а другой — Тариэл Ониани (Таро). После заключения Ониани объединенную оппозицию возглавили влиятельные законники Джемо Микеладзе (Джемо) и Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский). По мнению приближенных Усояна, именно Ровшан стоял за убийством Вячеслава Иванькова и покушением на Деда Хасана. Самого Усояна убили осенью 2013 года в Москве.