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Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию. По некоторым данным, его считают заказчиком преступления.

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Пресс-служба суда сообщила о заочном аресте Симонии, но не уточнила, по какому делу, передает «Интерфакс». По данным источника агентства, арест связан с убийством Иванькова.

В феврале Следственный комитет РФ сообщил, что установил личность одного из соучастников убийства Япончика. Это ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев. Сейчас он отбывает наказание за другое преступление, заявили в ведомстве. По сведениям СК, именно Газзаев предоставил винтовку, из которой застрелили Иванькова, и наблюдал за совершением убийства.

В том же месяце стало известно, что следователи предъявили обвинения Муртазу Шадании, одному из соучастников убийства Япончика в 2009 году.

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года.

В мае 2013 года источники «Известий» в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) рассказали, что осенью 2012 года спецслужбы заметили активность в противоборствующих мафиозных кланах, один из которых возглавлял Аслан Усоян (Дед Хасан), а другой — Тариэл Ониани (Таро). После заключения Ониани объединенную оппозицию возглавили влиятельные законники Джемо Микеладзе (Джемо) и Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский). По мнению приближенных Усояна, именно Ровшан стоял за убийством Вячеслава Иванькова и покушением на Деда Хасана. Самого Усояна убили осенью 2013 года в Москве.

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