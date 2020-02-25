Следствие установило имя второго соучастника убийства Япончика
Следственным комитетом России при содействии управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве была установлена личность второго соучастника убийства Вячеслава Иванькова, известного как вор в законе Япончик. Сообщение об этом опубликовано на сайте СК РФ 25 февраля.
«Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев, который на основании приговора суда с 2017 года содержится в местах лишения свободы за совершение других преступлений», — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой убили Иванькова, а также принимал участие в ее перевозке и хранении. В момент совершения убийства он находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией.
Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. По ходатайству следствия суд санкционировал его арест на два месяца.
Ранее, 6 февраля, стало известно, что следователи предъявили обвинения Муртазу Шадании, одному из соучастников убийства Япончика в 2009 году.
Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года.
В мае 2013 года источники «Известий» в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) рассказали, что осенью 2012 года спецслужбы заметили активность в противоборствующих мафиозных кланах, один из которых возглавлял Аслан Усоян (Дед Хасан), а другой — Тариэл Ониани (Таро). После заключения Ониани объединенную оппозицию возглавили влиятельные законники Джемо Микеладзе (Джемо) и Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский). По мнению приближенных Усояна, именно Ровшан стоял за убийством Вячеслава Иванькова и покушением на Деда Хасана. Усояна убили в результате покушения на него в сентябре 2010 года в Москве.