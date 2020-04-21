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Памятник морякам установили в Астрахани

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В Астрахани появился памятник воинской доблести российских моряков. Теперь территорию спортивного центра морской и физической подготовки украшает военный катер «Шмель», который был построен в 1970-х годах, стоял на вооружении Каспийской флотилии и участвовал в боевых операциях.

Катер удалось установить на возвышении с использованием специальной техники. Это заняло несколько часов. Судно доставили с морского судостроительного завода, где он находился на реставрации. В ближайшее время территорию вокруг катера благоустроят, восстановят там асфальтовое покрытие и разобьют газоны, пишет «Астрахань-25».

Летом 2019 года сообщалось о намерении открыть в Астрахани музей деревянной архитектуры. Экспонаты для него собирались студенты и практиканты Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.

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