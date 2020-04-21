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Жителей Калужской области предупредили о сильном ветре

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В Калужской области в течение дня ожидается усиление ветра. Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности.

Согласно прогнозам, ветер в ближайшие сутки может усилиться до 18 м/с. Об этом сообщает газета «Весть». Жителей Калужской области просят убрать с балконов всё хозяйственное имущество и перенести его в дом или подвал.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о температурных аномалиях. На территории Сибири воздух в течение недели будет прогреваться до +28 градусов, в то время как в европейской части страны ожидается аномально холодная погода, которую будет определять антициклон из Скандинавии.

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