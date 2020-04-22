Альберт Эйнштейн относил Владимира Ленина к числу «хранителей и обновителей совести человечества» и видел в нем человека, который «всю свою силу с полным самопожертвованием своей личности использовал для осуществления социальной справедливости». Махатма Ганди признавал в основателе Советского государства «титана духа», а его «большевистский идеал» считал «благородным примером самоотверженности», способным очищаться и совершенствоваться с течением времени.

В год 150-летия выдающегося соотечественника, оказавшего определяющее влияние на ход событий XX века, приходится обращаться к комплементарным оценкам его деятельности со стороны глобально признанных интеллектуальных авторитетов из-за рубежа, чтобы как-то разбавить негативный фон, который сложился вокруг фигуры Ленина у многих в постсоветской России.

Нельзя не признать, что созданный колоссальной волей большевиков Союз ССР по многим параметрам был самым прогрессивным государством своего времени и вполне успешной альтернативой капиталистической модели развития. Начиная с избирательных прав для женщин и заканчивая железобетонными социальными гарантиями для трудящихся. Однако в конце прошлого столетия грандиозный советский проект Ленина окончился «крупнейшей геополитической катастрофой», заставившей нас мучительно переосмысливать материальное и духовное наследие СССР даже спустя три десятилетия после его распада.

На рубеже веков в свойственной нашему народу манере впадать в крайности мы ринулись денонсировать свое прошлое и, что называется, выплеснули вместе с водой и ребенка. Отправляя в соответствии с духом временем на свалку истории устаревший реквизит вроде железного занавеса, мы опрометчиво демонтировали и многие социальные завоевания СССР. Фиксируемое в последние годы социологами преобладание положительного восприятия гражданами России роли Ленина в истории страны во многом отражает растущий общественный запрос на массированное использование советского опыта в современных условиях: от медицинской системы Семашко и педагогической модели Макаренко до мобилизационных рецептов стимулирования экономики.

Примечательно, что российская молодежь сегодня преимущественно придерживается «проленинских» взглядов. Апрельский опрос ФОМ свидетельствует о том, что в возрастной группе от 18 до 30 лет позитивное отношение к основателю СССР составляет 57% (среди граждан старше 60 лет — 58%). Эти данные развеивают широко распространенный миф о том, что просоветские симпатии в российском обществе имеют скорее ностальгические, чем идеологические или мировоззренческие корни. Да и в целом тот накал, с которым в России до сих пор ломаются копья вокруг личности Ленина, свидетельствует не столько о его неоспоримой исторической значимости, сколько о том, какое место его учению может быть отведено в будущем нашей страны и даже мира.

Очередной виток системного кризиса, который во всей своей неприглядности разворачивается сейчас в мире, вновь ставит на повестку дня вопрос о фундаментальной ущербности капиталистической модели. Одновременно с этим страны, применяющие хорошо зарекомендовавшие себя советские социальные практики вкупе с элементами стратегического планирования, демонстрируют большую устойчивость в условиях набирающего обороты «идеального шторма» глобальной рыночной экономики. В этих условиях просто взять и вырвать из современного мирового контекста политический портрет основателя СССР и отдать его на ответственное хранение историкам не получится. А вот ревизия наследия Ленина в нашем столетии предстоит самая тщательная.

Одним из существенных препятствий для правильной переоценки большевистского проекта является общий исторический контекст XX века. Ленин и его соратники действовали в конкретных обстоятельствах жестокого столетия, обернувшегося для человечества двумя рекордными по количеству жертв и разрушений мировыми войнами. Запредельное насилие было главным маркером эпохи, в которую большевики сумели взять власть в России.

28 октября 1917 года Советская власть символически закрыла счет жертвам царизма, одним из своих первых декретов отменив смертную казнь. Однако противоречия между отмирающей старой и зарождающейся новой формацией оказались слишком глубинными, чтобы можно было избежать раскручивания кровавой спирали революционного и контрреволюционного террора. Гражданская война и последовавший за ней период репрессий темным пятном легли на историю построения нового общества.

Да, всякая революция (как и всякое государство) лишь тогда чего-то стоит, когда умеет защищаться. И в этом праве большевикам отказать нельзя. Насилие же остается неизменным спутником внутренней и внешней политики едва ли не всех стран современного мира. Однако все эти обстоятельства не отменяют необходимости очищения социально-экономического опыта СССР от противоречащего идеалам гуманизма балласта, если мы хотим в той или иной форме использовать его на современном этапе развития человечества.

На сегодняшний день 2153 миллиардера имеют больше богатства, чем 4,6 млрд человек. Капитал 1% самых состоятельных людей мира более чем в два раза превышает доходы 6,9 млрд жителей земли. Еще никогда человечество не находилось на таком высоком технологическом уровне и не располагало такими астрономическими совокупными ресурсами, о которых большевики не могли и мечтать. Однако, имея уникальную возможность построить «общества всеобщего благоденствия» в мировом масштабе, глобальная корпоратократия вместо этого вынуждает почти половину населения планеты, выживающую менее чем на $5,5 в день, в поте лица генерировать гигантские прибыли для сверхбогатых.

Стоит ли удивляться, что на этом фоне в Западной Германии в 2020 году возводится первый в ее истории памятник создателю Советского государства. По мере осознания жизненной необходимости реализации социально-экономической альтернативы капитализму имя Ленина будет всё чаще проявляться на карте мира. Не только в виде напоминаний о прошлом, но и как подсказка на будущее.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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