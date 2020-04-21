Главу антикоррупционного отдела УВД Зеленограда объявили в розыск за взятку

Начальника отдела по борьбе с коррупцией управления внутренних дел Зеленограда Вадима Базарова объявили в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным РЕН ТВ, дело расследует ГСУ СК РФ по Москве совместно с УСБ МВД города Москвы. Официальных комментариев по этому поводу силовики пока не давали.

Как стало известно телеканалу, в начале марта заместитель Базарова, имя которого не называется, был задержан на автозаправке в Зеленограде при получении взятки в 1,8 млн рублей. По предварительным данным, деньги получены за прекращение проверки в отношении бизнесмена, и часть суммы предназначалась Базарову. Допросить его следствию не удалось, так как он скрылся, предположительно, на территории Белоруссии.

Официальный представитель ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, комментируя задержание заместителя Базарова, сообщил, что тот будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность.