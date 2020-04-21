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Пожар в пристройке к церкви Архангела Гавриила произошел в Калининграде

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В Калининграде произошел пожар в пристройке к церкви Архангела Гавриила на проспекте Мира. Информация о возгорании поступила службам 20 апреля в 23:44.

Как сообщили Калининград.Ru в региональном управлении МЧС, на территории старого кладбища загорелась черепичная кровля одноэтажной пристройки к церкви. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

В результате происшествия были повреждены крыша и мансардные помещения. Пострадавших и погибших нет.

В тушении были задействованы 29 человек и семь единиц техники.

Ранее 21 апреля сообщалось, что причиной большинства пожаров в России оказываются непотушенные сигареты. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева, второе место занимает неправильная эксплуатация печей в частных домах, третье — неисправность электроприборов.

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