Прямой эфир

Лавров заявил об отказе США рассмотреть предложение о гуманитарной паузе

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты категорически отказываются откликаться на предложение объявить гуманитарную паузу в условиях пандемии. Об этом заявил во вторник, 21 апреля, глава МИД России Сергей Лавров в ходе видеоконференции в фонде публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Без права на поддержку: США усложнили Ирану борьбу с коронавирусом
Вашингтон на фоне пандемии ввел новые санкции против исламской республики

Односторонние санкции в обход Совета Безопасности ООН наносят колоссальный ущерб государствам в условиях пандемии коронавируса, добавил министр.

«Прежде всего я имею в виду такие страны, как Иран, Сирия, КНДР, другие государства, которые стали объектом незаконных односторонних санкций Запада», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

По словам высокопоставленного дипломата, в условиях пандемии нужны коллективные подходы к выстраиванию международных отношений.

В конце марта Москва призвала стороны всех региональных конфликтов в мире прекратить боевые действия на фоне пандемии коронавируса. МИД России предложил ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в противном случае из-за отсутствия у большей части людей, проживающих в горячих точках, доступа к необходимым медикаментам развитие событий приведет к возникновению гуманитарной катастрофы общемирового масштаба.

МИД отметил, что особую тревогу у России вызывают ситуации в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, а также на палестинских территориях, включая сектор Газа.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,48 млн случаев заболевания, умерли более 170 тыс. человек, вылечились — 653 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небензя призвал отменить введенные вне рамок ООН санкции
МИД оценил отказ ряда стран отменить санкции на фоне коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020