Лавров заявил об отказе США рассмотреть предложение о гуманитарной паузе

Соединенные Штаты категорически отказываются откликаться на предложение объявить гуманитарную паузу в условиях пандемии. Об этом заявил во вторник, 21 апреля, глава МИД России Сергей Лавров в ходе видеоконференции в фонде публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Односторонние санкции в обход Совета Безопасности ООН наносят колоссальный ущерб государствам в условиях пандемии коронавируса, добавил министр.

«Прежде всего я имею в виду такие страны, как Иран, Сирия, КНДР, другие государства, которые стали объектом незаконных односторонних санкций Запада», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

По словам высокопоставленного дипломата, в условиях пандемии нужны коллективные подходы к выстраиванию международных отношений.

В конце марта Москва призвала стороны всех региональных конфликтов в мире прекратить боевые действия на фоне пандемии коронавируса. МИД России предложил ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в противном случае из-за отсутствия у большей части людей, проживающих в горячих точках, доступа к необходимым медикаментам развитие событий приведет к возникновению гуманитарной катастрофы общемирового масштаба.

МИД отметил, что особую тревогу у России вызывают ситуации в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, а также на палестинских территориях, включая сектор Газа.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,48 млн случаев заболевания, умерли более 170 тыс. человек, вылечились — 653 тыс.