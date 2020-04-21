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В Нижегородской области впервые в РФ самоизоляцию отследят по данным сотовых компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Нижегородская область станет первым регионом в России, где появится индекс самоизоляции будет отслеживаться на основе больших данных. Об этом 21 апреля на своей странице в Instagram сообщил губернатор области Глеб Никитин.

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«Источником данных являются абоненты всех операторов связи. Индекс считается по подключениям абонента к базовым станциям. Чем к большему количеству станций люди подключаются, тем активнее они передвигаются», — написал он.

Для отслеживания будут использоваться обезличенные данные, подчеркнул Никитин. Он также отметил, что в регионе самоизоляция соблюдается недостаточно и люди продолжают выходить на улицы.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома). Позднее аналогичные меры были введены и в других регионах страны.

По состоянию на 20 апреля в России выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе

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