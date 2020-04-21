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Должники стали чаще жаловаться на МФО и банки, чем на коллекторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Должники стали чаще жаловаться на банки и микрофинасовые организации (МФО), чем на включенных в реестр коллекторов. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

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«Количество поступающих в ФССП России обращений, связанных с деятельностью по возврату просроченной задолженности, продолжает расти <…> Из принятых в 2019 году к рассмотрению обращений 46% касались деятельности микрофинансовых организаций, 33% ― юридических лиц, включенных в государственный реестр, 9% ― кредитных организаций, 12% ― иных лиц», ― сообщили в ФССП.

Отмечается, что за 2019 год судебные приставы возбудили более 3 тыс. дел по ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение порядка общения с гражданами при сборе задолженностей»), причем 1597 из них были в отношении МФО, а 1309 ― в отношении коллекторов.

Ранее, 17 апреля, Банк России рекомендовал МФО и кредитным кооперативам приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры по принудительному выселению должников из помещений, на которые наложено взыскание.

Кроме того, ЦБ призвал не проводить очные встречи с должниками на период действия ограничений в регионах проживания этих лиц.

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