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Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

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Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников рассказал, что его тест на антитела к SARS-CoV-2 дал положительный результат.

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По словам врача, он заразился во время путешествия на Филиппины прошедшей зимой, где у него появился кашель.

«Вот я сегодня пошел проверился на антитела. Оказывается, я переболел этим COVID-19», — сказал Мясников в эфире «Россия-1».

Специалист пояснил, что в большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно.

«Самое страшное в этой эпидемии сегодняшней, что я наблюдаю — это то, что этот вирус, как мне правильно сказали, не столько инфекционный. Это вирус страха», — добавил врач.

По данным оперштаба, 20 апреля в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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