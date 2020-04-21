Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников рассказал, что его тест на антитела к SARS-CoV-2 дал положительный результат.

По словам врача, он заразился во время путешествия на Филиппины прошедшей зимой, где у него появился кашель.

«Вот я сегодня пошел проверился на антитела. Оказывается, я переболел этим COVID-19», — сказал Мясников в эфире «Россия-1».

Специалист пояснил, что в большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно.

«Самое страшное в этой эпидемии сегодняшней, что я наблюдаю — это то, что этот вирус, как мне правильно сказали, не столько инфекционный. Это вирус страха», — добавил врач.

По данным оперштаба, 20 апреля в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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