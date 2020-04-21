Число случаев заболевания COVID-19 в Забайкалье увеличилось до 61

Количество заразившихся новым коронавирусом в Забайкальском крае за прошедшие сутки увеличилось на шесть человек и достигло 61. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что новые случаи были зарегистрированы в Чите, Чернышевском, Нерчинском, Улетовском, Могойтуйстком, Забайкальском, Оловянинском и Петровск-Забайкальском районах. Также власти сообщили, что на данный момент пятеро человек были выписаны.

По данным оперштаба на 20 апреля, в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них 170 тыс. скончались, 645,2 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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