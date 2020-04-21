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Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает минздрав республики.

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Отмечается, что из общего числа инфицированных 43 человека завершили лечение и выписались из больницы, два пациента умерли.

Сейчас в инфекционных стационарах республики продолжают лечение 85 пациентов. Кроме того, 23 пациента — из числа прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа — находятся в обсерваторе, их госпитализируют.

Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.

По данным оперштаба на 20 апреля, в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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