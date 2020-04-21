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Судья Еськов оценил изменения в жизни после остановки чемпионата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футбольный судья Алексей Еськов рассказал, что испытывает необычные ощущения без работы на матчах Российской премьер-лиги. Турнир был остановлен с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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«Мы привыкли в это время активно заниматься любимым делом. Десятилетиями жили в другом режиме, активность всегда проявлялась весной. И организм сейчас не может понять, что происходит. Тем более после зимней подготовки, после сбора. Конечно, без футбола скучно. Нужно запастись терпением и постараться во всем находить положительные моменты», — сказал Еськов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

41-летний арбитр категории ФИФА добавил, что теперь проводит время с женой и четырьмя детьми. На время карантина семья покинула Москву.
«Никогда такого не было. Не получалось столько времени проводить вместе в той суете, в которой шла спортивная жизнь. Сейчас прекрасная возможность это сделать. Слова не громкие — на самом деле это здорово», — заметил рефери.

Еськов рассказал, что общается не только с российскими арбитрами, но и с коллегами из Белоруссии и Украины. По его словам, «слава богу, все здоровы», коронавирус никого не затронул. При этом судья заметил: он не внимательно смотрит чемпионат Белоруссии, а изучает записи своих игр, в том числе международных, на специальной футбольной платформе. «Сейчас в спокойной обстановке можно объективнее оценить свою работу», — подчеркнул рефери.

Турнир «Тинькофф — РПЛ» прерван как минимум до 31 мая. При этом в России, в соответствии с рекомендацией Европейского футбольного союза (УЕФА), планируют доиграть сезон. В чемпионате осталось провести 8 из 30 туров. Рассматривается вариант рестарта в течение месяца — с середины июня до середины июля — с проведением матчей без зрителей.

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