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Отремонтированный участок дороги сдали в эксплуатацию в Псковской области

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Фото: Псковская Лента Новостей
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В Псковском районе завершили ремонт участка автодороги Логозович–Тупы–Корлы. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона, протяженность отремонтированного участка составила 1,5 км. Работы шли по территориям деревень Макарино и Перелазово.

Дорожники расчистили полосу отвода от кустарника и мелколесья, сняли деформированное асфальтобетонное покрытие и уложили новое. Также они привели в порядок посадочную площадку автобусной остановки.

В марте сообщалось, что в Псковской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из них свыше 2,3 млрд рублей — на региональный проект «Дорожная сеть». На 2020 год запланирован ремонт магистралей общей протяженностью 124,7 км.

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