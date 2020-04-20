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Приказ о сокращении зарплаты отменили в мэрии Кургана

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Действие приказа департамента социальной политики администрации Кургана о введении простоя и выплате сотрудникам 2/3 среднего заработка приостановлено.

«Принятие мер для введения простоя и оплаты работникам в размере не менее двух третей средней заработной платы в период действия указа является нарушением норм действующего трудового законодательства», — уточнили в региональной инспекции труда. Получить оперативные комментарии пресс-службы мэрии Кургана ИА «Ура.ру» не удалось.

Ранее сообщалось, что некоторым бюджетникам сократят зарплату. Это касалось, в частности, работников дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, Курганского дома молодежи и Курганского городского инновационно-методического центра.

77% российских компаний не собираются увольнять сотрудников, несмотря на экономические трудности в период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, а 24% из них даже открыли новые вакансии. Такие данные показало исследование аналитического центра «Битрикс24», с его результатами 17 апреля ознакомились «Известия». При этом эксперты отмечают, что часть расходов всё же придется урезать, так как организации минимум полгода после снятия ограничительных мер будут вынуждены экономить на рекламе, мероприятиях, командировках и соцпакетах.

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